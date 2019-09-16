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انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ المرشح المستقل قيس سعيد على تقدمه فى ترتيب قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، على مستوى عدد الأصوات المتحصل عليها والتى بلغت مع استكمال احتساب 52% من محاضر الفرز فى كافة الدوائر الانتخابية، 330962 صوتا، أى ما يقابل 18,7% من الأصوات، وفق النتائج التى جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونشرتها فى المركز الإعلامى بالعاصمة.

 

ويتبع قيس سعيد المترشح نبيل القروى عن حزب قلب تونس بنسبة 15.5% يليه عبد الفتاح مورو حركة النهضة بنسبة 13,1% ثم عبد الكريم الزبيدى (مستقل) بنسبة 9,8% فيوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 7,4%، ثم أحمد الصافى سعيد (مستقل) بنسبة 6.6% .

 

وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت أمس الأحد، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس الباجى السبسى، وترشح على الفوز بها 26 ، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.

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وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أن العدد الإجمالى لمن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية بتونس 7 مليون و74 ألفًا و566 ناخبا.

 

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع فى الداخل و303 مكتب بالخارج.

 

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