بورصة وول ستريت تتراجع بعد الهجوم على منشأتين سعوديتين للنفط الخام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين، بسبب الهجوم على منشأتين سعوديتين للنفط الخام مطلع الأسبوع في تعطل 5% من الإمدادات العالمية وأضاف إلى مخاوف حيال النمو العالمي.
وارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع قفزة بأكثر من 10% في أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 73.46 نقطة، أو 0.27 %، ليبلغ 27146.06 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.98 نقطة، أو 0.37 %، إلى 2996.41 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 55.07 نقطة، أو 0.67 %، إلى 8121.64 نقطة.
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