محافظ القاهرة يوجه بسرعة تطوير مسار المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بسرعة الانتهاء من تطوير طريق نقل الممياوات الملكية والتي سيجري نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.

وقال عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، إن قنوات عالمية ستنقل الحدث على الهواء مباشرة فيجب أن يظهر الطريق بأفضل صورة.

ومن المقرر أن تنقل محافظة القاهرة في احتفالية عالمية 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بحي مصر القديمة، عقب الانتهاء من تطوير مسار عملية النقل وإنهاء كافة الاستعدادات للحدث.