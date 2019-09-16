محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بسرعة الانتهاء من تطوير طريق نقل الممياوات الملكية والتي سيجري نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.
وقال عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، إن قنوات عالمية ستنقل الحدث على الهواء مباشرة فيجب أن يظهر الطريق بأفضل صورة.
ومن المقرر أن تنقل محافظة القاهرة في احتفالية عالمية 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بحي مصر القديمة، عقب الانتهاء من تطوير مسار عملية النقل وإنهاء كافة الاستعدادات للحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يوجه بسرعة تطوير مسار المومياوات الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.