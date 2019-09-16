"الطيران المدني" تطالب مديري المطارات بترشيد النفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أكدت وزارة الطيران المدني أن مدير المطار المسؤل الأول والرئيسي في منظومة العمل وحلقة الوصل بين العاملين في مختلف المواقع وجميع الجهات العاملة بالمطارات.

وأشادت الوزارة بالدور المهم في مواجهه التحديات وإدارة المواقف الطارئة، وطالبت مديري المطارات بالمتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الأمنية وإضافة كل ما هو جديد فى هذا المجال وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية، وضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والأجهزة الأمنيه المعنيه بالمطارات المصرية، وكذا العمل المستمر على تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة لتحقيق كل وسائل الراحة والرفاهية للركاب.

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جاء ذلك خلال لقاء عقدته قيادات الوزارة مع مديري المطارات بديوان عام الوزارة وحضور الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار حسن التهامى أمين عام الوزارة .

وطالب قيادات الوزارة خلال اللقاء ترشيد النفقات وتعظيم العائد والإيرادات وزيادة الأنشطة التجارية بالمطارات، ووضع منهجاً موحداً وتنميط كافة الإجراءات بجميع المطارات ،وكذا وضع آلية واضحة للتشغيل وسير العمل بالشكل الأمثل على مدار الـ 24 ساعة للأرتقاء بمستوى جاهزية المطارات بالشكل الذى يليق بالدولة .

ووجهت الوزارة الشكر على الجهد الكبير والمبذول خلال الفترة الماضية ، والذى حقق العديد من الإنجازات على أرض الواقع ومنها تحديث البنية التحتية وتطوير الشكل العام للمطارات ورفع كفاءة الخدمات وتأهيل العنصر البشرى والذى ظهر جلياً خلال فترة وجيزة ولقي أشادة من جميع المسافرين والمترددين على المطارات والتي تعكس صورة مصر ومكانتها الحضارية أمام العالم .