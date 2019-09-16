"التنسيق الحضاري" يعلن عن المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، للمرة الرابعة على التوالي عن المسابقة المعمارية المفتوحة لاختيار أفضل الأفكار للمشاريع التي يمكن تنفيذها لتمثيل مصر في مسابقة بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر والتي يتم افتتاحها في 26 مايو 2020 وحتى 29 نوفمبر 2020، والذي يقام بمدينة فينسيا بإيطاليا مرة كل عامين منذ عام 1980.

وقال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز، في تصريح اليوم الاثنين، إن هذه الدورة تحمل فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض لدورة 2020 وهي "كيف سنعيش معا".

وأضاف أبو سعدة أن الكراسة المرجعية لشروط المسابقة في صورتها النهائية تكون متاحة عبر موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتي تم الإعلان عنها في الصحف القومية، ويمكن للمتسابق الراغب في الاشتراك الاطلاع على كراسة الشروط وسداد مقابل الاشتراك بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يكون آخر موعد لتسليم المشروعات في الأول من ديسمبر المقبل، وإعلان نتيجة المسابقة ومعرض الأعمال المشاركة في يوم الخميس 19 ديسمبر.

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وأوضح أبو سعده أن المشروع الفائز بالمسابقة التي يطرحها الجهاز سيمثل مصر في جناحها الدائم ببينالي في فينسيا، ويكون رئيس فريق العمل لهذا المشروع هو قوميسير الجناح؛ وتمنح المشروعات الجادة المتميزة شهادات تقدير بناءً على توصية لجنة التحكيم، وتلتزم وزارة الثقافة بتكاليف السفر إلى فينسيا والإقامة الكاملة بحد أقصى ثلاثة أفراد من فريق المشروع الفائز بمن فيهم القوميسير.

الجدير بالذكر أن جناح مصر في دورته السابقة أختير ضمن أفضل عشرة أجنحة على مستوى المشروعات المقدمة لبينالي.

ويعد معرض بينالي فينسيا للعمارة المعرض الأعرق على المستوى الدولي وهو أحد أهم المعارض التي تمثل العمارة المعاصرة الدولية؛ بمشاركة العشرات من دول العالم ويتردد على أجنحة المعرض أكثر من نصف مليون زائر، ويخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين؛ وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دولية للحاصلين علىها.

وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في بينالي فينسيا للفنون بشكل عام والعمارة بشكل خاص حيث فازت مصر بالجائزة الكبرى "الأسد الذهبي" لأحسن جناح عام 1995.​