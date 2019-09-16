بالأسماء.. حركة تنقلات النيابة الإدارية في العام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أصدر المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حركة تنقلات المستشارين للعام القضائي الجديد 2019/2020. وصدر القرار برقم 6748 لسنة 2019، وتضمنت الحركة تنقلات أعضاء النيابة من مختلف الدرجات، مستشار نائب رئيس هيئة، ودرجة مستشار وكيل عام أول، ومستشار وكيل عام، ورئيس نيابة من الفئة (أ)، ورئيس نيابة من الفئة (ب)، وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وكيل نيابة، ومساعد نيابة ومعاون نيابة.

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