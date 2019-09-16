30 سبتمبر.. الحكم على 6 محامين بحلوان بتهمة التجمهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنح حلوان، اليوم الإثنين، الحكم على 6 محامين (مخلى سبيلهم) بتهمة التجمهر على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016 لجلسة 30 سبتمبر الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المحامين الستة في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.

ونسبت النيابة للمحامين الستة أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر، عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات.

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كما أسندت النيابة للمحامين المتهمين أنهم قذفوا وسبوا المستشار أدهم أبوشادي، رئيس نيابة التبين علنًا بإسناد أمورًا له تحقر من شأنه، بالإضافة إلى أن ألفوا تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص.

والمحامون المحالون للمحاكمة هم: أحمد ربيع وعبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) وهاني الجزار وإبراهيم عبد العزيز ومجدي طاهر وأحمد أبو النيل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة عام 2016 -أخلى سبيلهم لاحقًا- على خلفية اعتصامهم داخل محكمة حلوان، اعتراضًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام للتحقيق معهما بأحد القضايا دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية.