ضبط عامل وبحوزته طبنجة غير مرخصة وتمثال يشتبه في أثريته بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل، وبحوزته طبنجة غير مرخصة وتمثال يشتبه في أثريته في سوهاج.
كانت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة جرجا، أفادت حيازة "عامل - مقيم بدائرة المركز"، لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمنزلة وضبطه، وبحوزته (طبنجة عيار 9 مم وعدد2 طلقه نارية من ذات العيار، تمثال يشتبه في أثريته).
وبمواجهة اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والتمثال بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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