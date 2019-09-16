ضبط عامل وبحوزته طبنجة غير مرخصة وتمثال يشتبه في أثريته بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل، وبحوزته طبنجة غير مرخصة وتمثال يشتبه في أثريته في سوهاج.

كانت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة جرجا، أفادت حيازة "عامل - مقيم بدائرة المركز"، لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمنزلة وضبطه، وبحوزته (طبنجة عيار 9 مم وعدد2 طلقه نارية من ذات العيار، تمثال يشتبه في أثريته).

وبمواجهة اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والتمثال بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .