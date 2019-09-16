"المكالمة الأخيرة".. مصرع سائق غرقاً بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي سائق مصرعه غرقا بترعة المريوطية، اليوم الإثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية بمنطقة فيصل. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري "ضفادع بشرية" لانتشال الجثمان. شهود عيان أفادوا بأنه في أثناء إجراء السائق مكالمة هاتفية على جسر أعلى الترعة، اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه غرقا. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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