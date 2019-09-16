زحام مروري بطريق الواحات نتيجة كسر ماسورة مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: زحام مروري سجلته الخدمات المرورية بطريق الواحات، اليوم الاثنين؛ نتيجة كسر ماسورة مياه. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوجود كثافات بالطريق المشار إليه اتجاه الفيوم. المعاينة الأولية كشفت عن كسر ماسورة مياه بمنطقة حدائق الأهرام، الأمر الذي نتج عنه كثافات مرورية، وأخطرت المحافظة وشركة مياه الشرب لإصلاح الكسر. وعززت الإدارة العامة للمرور تواجدها لسحب الكثافات، وتسيير حركة السيارات لجين إصلاح الكسر تزامنا مع وقت الذروة المسائية.

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