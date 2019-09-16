أخبار مصر | محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: طلاء المنازل سيء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: طلاء المنازل سيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء أن هناك تباطؤ شديد في ملف طلاء وجهات المنازل، على الرغم من تكليف رئاسة الوزراء العمل في هذا الملف.

وشدد عبد العال خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، المنعقد حاليًا بديوان عام المحافظة، بحضور نوابه الأربعة ومديري المديريات، على نوابه أن يعملون على هذا الملف بشكل جاد وحازم، مؤكدا أن الدائري يشهد كثير من وجهات العقارات ولم يتم طلائها، وأن العقارات التي تم طلاء وجهتها سيئة للغاية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة عن استعداداتها للعام الدراسي الجديد، برفع كافة الإشغالات من أمام المدارس.

وشدد "عبدالعال" على جميع أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، اتخاذ جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وأكد صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس.

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كما شدد على الأجهزة المعنية بضروري التأكد من عدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ، وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وطالب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات، وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس.

وأكد المحافظ، على محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس.

وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجاَ.