أخبار مصر | قرار جديد من محافظة القاهرة لنقل المومياوات للمتحف الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من محافظة القاهرة لنقل المومياوات للمتحف الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبه للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد، بسرعة تطوير طريق نقل الموميات من المتحف المصري إلى المتحف الجديد بمصر القديمة.

وأكد "عبد العال" خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القاهرة المنعقد حاليًا بالديوان العام، بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، أن هناك قنوات عالمية تنقل هذا الحدث فيجب أن يظهر الطريق بشكل يليق بمصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع هذا الحدث.

وفي ذات الإطار، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أجهزة المحافظة في القضاء علي المناطق العشوائية من الدرجة الأولي والثانية خلال الشهور الماضية، وذلك لاستكمال خارطة الطريق لإنشاء عدد من المجتمعات السكنية الحديثة، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان والدفاع، لنقل سكان تلك المناطق إلي وحدات سكنية أمنة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة.

وتابع اللواء خالد عبدالعال، لا بد من مراعاة استكمال هذه المجتمعات بالخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين.

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ونوه "عبدالعال" بأن أعمال الإزالة بمنطقة ترعة الطوارئ، تجري علي قدم وساق، وانه تم نقل عدد 795 أسرة حتى الآن من المستحقين إلي مشروع أهالينا، وجاري تسكين باقي الأسر طبقا لانتهاء إجراءاتهم.

وكشف عن الانتهاء تماما من إزالة كافة العقارات المنطقة والبالغ عددها 250 عقار ومخزن تقريبا، وتم تعويض كافة السكان المستحقين بها بعدد 794 أسرة بمشروع المحروسة 1، وسوف يتم استغلال المنطقة والبالغ مساحتها حوالي 5.9 فدان، والتي تم اخلائها من مخلفات الهدم، لإقامة منشئات خدمية كمجمع مدارس ومركز شباب وساحات انتظار ومسجد ومركز تجاري ومسطحات خضراء لخدمة أهالي المنطقة.

وجارٍ الإعداد لإزالة حكر الساكيني الجديد والبالغ مساحتها 4.5 فدان تقريبا وتضم 165 عقار ومخزن وسيتم إزالتهم ونقل سكانها إلي مشروع المحروسة 1 طبقا لكشوف الحصر المعتمدة.

وتم إزالة إزالة 463 عقار بمنطقة أكشاك أبو السعود ونقل وتسكين 673 أسرة لمشروع الأسمرات 3 وإخلاء المنطقة البالغ مساحتها حوالي 8 أفدنة تقريبا.

