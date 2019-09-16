أخبار مصر | محافظ القاهرة: القيادة السياسة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: القيادة السياسة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن القيادة السياسي تولي أهتمام كبيرة بمنظومة النظافة.

وأضاف "عبد العال" خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القاهرة المنعقد حاليًا بديوان عام المحافظة، بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات العاصمة، أن هناك تنسيق تام بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة في تطبيق منظومة النظافة، لظهور العاصمة بشكل حضاري ولائق، وتعود لعهدها السابق.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، على رؤساء الأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة، وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدًا بأن سيعقد اجتماع قريبًا من أجل مناقشة قانون التصالح في الأراضي.

وفي ذات الاتجاه، شنت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالطريق التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالاهتمام بمنظومة النظافة.

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس حي شرق مدينة نصر بالتعاون شرطة المرافق وإدارة المتابعة والإزالات والإشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفي القطاعات، على الآتي:

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- تم عمل حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وازالة المخالفات بشارع عباس العقاد وعمارات رابعه الاستثماري بتواجد السيد اللواء سليمان شتا مدير قطاع الشرق، واللواء طارق راشد، والعميد خالد يونس مأمور قسم اول مدينة نصر، والسيد العقيد هيثم منير مدير وحدة شرطة المرافق شرق مدينة نصر وتم رفع العديد من الإشغالات المختلفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- حمله مكبرة بالتعاون مع الشرطة لرفع الإشغالات وتنفيذ الازالات بالحى العاشر.

- رفع أكشاك مخالفة "بدون ترخيص" بشارع عزت سلامة وشارع مصطفى النحاس أمام مدرسة المنهل وشارع مكرم عبيد أمام جامع الإيمان، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- حملة مع القوات المسلحة وهيئة النظافة لرفع مخلفات المباني والتراكمات على جانبى طريق محمد على فهمي "المنطقة من الواحة إلى محور المشير".

- وقف أعمال للقطعة ٢١ بلوك ٣٥ المنطقة ٩ شارع عبد العزيز عيسى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني في مناطق متفرقة بقطاع الحي.

