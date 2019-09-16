أخبار مصر | برلماني: التغلب على الإشكاليات التي تواجه المُستثمرين لبناء الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التغلب على الإشكاليات التي تواجه المُستثمرين لبناء الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مناقشات باجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، مع وزراء التنمية المحلية والاستثمار والصناعة،لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة لمحافظة المنيا الاسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بموقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، في ظل وضع ملف الصناعة كأحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة قائلا:"طاولة النقاش هامة للغاية".

وقال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن التغلب علي الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم خاصة فيما يتعلق بمنظومة المرافق وما يصاحبها من تداعيات، رسالة صادقة من حكومة المهندس مصطفي مدبولي، نحو دعم البيئة الاستثمارية والصناعية ومساندتها من أجل جذب المستثمرين والمشاركة الفعالة في بناء الدولة المصرية وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة.

وأضاف النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه خلال هذه الزيارة تحدث بشكل واضح عن هذه المشكلات، وهو ما وعد بشأنها رئيس الوزراء بحلها والتغلب عليها، ونري استجابة سريعة باجتماع حكومي بشأنها، مما يؤكد إيجابية الزيارات الميدانية التي تتم من قبل الحكومة، وصدقها نحو ملف الصناعة والاستثمار والتغلب علي إشكالياته ودعم المستثمرين.

وأكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اكتمال منظومة المناطق الصناعية الجديدة بالمنيا فى المطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية، مع المنطقة الحرة العامة بالمحافظة، من شأنها أن تكون هناك فرصة إيجابية حقيقة وارادة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة ومن ثم استفادة أبناء المحافظة جراء هذه المشروعات التى تتم، متطرقًا بحديثه إلي المنطقة الحرة والتي تعد نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى إنشاء وتنمية المناطق الحرة، قائلا:" الحكومة تسعي جاهدة للتغلب علي إشكاليات الاستثمار والقطاع الخاص يقوم بدوره أيضا ولكننا فى حاجة للمزيد".

وحول توسعات محطة مياه المنيا، وحل إشكاليات الكهرباء قال النائب عمرو غلاب أن هذه خطوة إيجابية من شأنها أن تخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة، مشيرا إلي أن مثل هذه التحركات الخاصة بدعم بيئة الاستثمار والصناعة ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية لأكثر المناطق احتياجًا فى مصر.