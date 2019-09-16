مصر | "جرح بالرقبة والقلب".. ضبط شاب قتل آخر لتشهيره بوالدته بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جرح بالرقبة والقلب".. ضبط شاب قتل آخر لتشهيره بوالدته بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض على شاب يدعى صلاح محمد بكر، يبلغ من العمر 18 عامًا وحاصل على المرحلة الثانوية، ومقيم بكفر العرب بمركز طلخا، بعدما قتل شابا يدعى خالد إبراهيم محمد، 24 سنة، ويعمل عامل مبيض بنفس المنطقة.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن المتهم قتل المجني عليه، بعدما قام بالتشهير بوالدته العجوز، حيث تم تسجيل مكالمة هاتفية للمجني عليه من قبل أصدقائهم، وهو يشهر بوالدته، وعلى الفور أحضر سلاحًا أبيض "مطواه" وانهال عليه، وكان تشاجرا قبل ثلاثة أيام إلا أن شباب المنطقة قاموا بفض الاشتباك.

وأحضر المتهم سلاحا أبيض عبارة عن مطواة سوستة ماركة تايجر وانهال عليه بإحداث أصابة له، وألقى القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق معه بمعرفتها.

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وأفادت التحريات، بأنه تم على الفور انتقال المجني عليه لمستشفى المحيطة بالمنطقة، وتبين أن سبب الوفاة نتيجة جرح قطعي بالرقبة، وجرح قطعي نافذ بالصدر إلى القلب، بجانب جرحين قطعي بالذراع الأيسر.

وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد الوزير ومدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بتمكن كل من الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا الرائد أحمد العزب رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بطلخا والسادة معاوني مباحث المركز النقيب أحمد محسن معاون مباحث مركز طلخا النقيب سعد عبد الله وتحت إشراف المقدم على خضر مفتش مباحث مركز طلخا، بعد ورود بلاغ بمقتل أحد الأشخاص بكفر العرب التابعة لمركز طلخا.

وتم الانتقال إلى مكان الواقعة حيث تبين مقتل المدعو خالد إبراهيم محمد محمد 24 سنه مبيض محارة ومقيم كفر العرب مركز طلخا، على يد شاب وباعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اقر بالواقعة دفاعًا عن شرف والدته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق معه بمعرفتها.