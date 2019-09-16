مصر | المشدد 7 سنوات لصاحب "ملاهي" تعدى جنسيا على قاصر بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لصاحب "ملاهي" تعدى جنسيا على قاصر بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، بالسجن 7 سنوات لشخص حاول اغتصاب فتاة في منطقة السلام.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة تدعى م.م.ز 18 سنة تتهم فيه صاحب ملاهى أطفال بالسلام يدعى س. ر.ه 50 سنة ومقيم بمنطقة النهضة دائرة القسم، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم قاما بآستدراج الفتاة الى محل سكنه مستخدم القوة والتهديد وقام بتجريدها من ملابسها، والتعدى عليها جنسيا اكثر من مرة، وعلى الفور قامت الفتاة بآبلاغ والداها وتم عمل المحضر اللازم بقسم السلام ثانى، وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهم والقبض عليه وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه اعترف بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الاغتصاب هو الاعتداء الجنسى الكامل على فتاة، ويتم إثبات هذا الاعتداء بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وقرر القانون المصرى بأن عقوبة المتعدى جنسيا تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد، مشترطًا فى كل الجرائم السابقة أن تكون المجني عليها مكرهة على الفعل، وإذا كان الفعل برضاها فلا عقوبة، إلا فى حالة كون الفتاة قاصر بمعنى أنها لم تتجاوز سن الـ18 بعد، أما فى حالة الاعتداء على طفل جنسيا لإشباع الرغبات الجنسية لدى المتهم.

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ويشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسي وذلك فى ضوء تعديل المادة 269. أما التحرش هو اعتداء الجنسى على فتاة باللفظ، أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها،وتتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر لـ 3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات. وهناك عدة إثبتات يتم من خلالها إثبات جريمة الاغتصاب وهي:

1- عن طريق الشهود العيان

2- تحريات المباحث والتحريات التكيملية حول المتهم.

3- تقرير الطب الشرعى وهذا يعتبر اهم أثبات ليثبت الجريمة من عدمها.

4- كاميرات المراقبة، وهى تمثل أدلة إدانة كافية بحق المتهمين، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

