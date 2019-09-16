مصر | عاجل.. "الكسب غير المشروع" يطلب إدخال أبناء "سعاد الخولي" متهمين بالقضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الكسب غير المشروع" يطلب إدخال أبناء "سعاد الخولي" متهمين بالقضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بإدخال أبناء، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، كمتهمين في قضية الكسب غير المشروع المتهمة فيها والدتهما.

وطالب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المقرر لها نظر القضية، إدخال ذويها "ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد – ضابطي شرطة"، كمتهمين في القضية.