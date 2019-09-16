مصر | حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بتشكيل عصابي لسرقة السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بتشكيل عصابي لسرقة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، حبس عاطلين 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 6 سيارات بمنطقة النزهة.

وتعود البداية عندما تلقي مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا بأنه أثناء مرور قوة تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، لمراقبة الحالة الأمنية بالمنطقة تمكنت من ضبط شخصين عاطل سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص"وسائق، سبق اتهامه في قضيتين إخرهما "سرقة" وضبط بحوزتهما "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، دراجة نارية، 12 مفتاح سيارة مصطنع، وادوات اخري"، وذلك حال محاولة سرقتهم سيارة.

وبسؤالهم اعترفوا بمحاولة سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واوضحوا أثناء تحقيقان النيابة بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات وارتكابهم 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتصرفهما في السيارات المستولى عليها بالبيع لعميل يتعاملون معه، وجار تحديد مكانه وتقنين الإجراءات لضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيايه التحقيق.

يذكر أن منطقة النزهة شهدت واقعه مماثلة حيث تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بمنطقة النزهة وهم "رجب.ع" عاطل و"صالح.س" عاطل وله صحيفه جنائية ومطلوب التنفيذ عليه حكم في قضية "تبديد"وتم ضبطهم حال استقلالهما السيارة ماركة هيونداي إلنترا "بدون ترخيص" وضبط بحوزتهما حقيبة تحتوي على (كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، سلاح أبيض، وأدوات لمساعدتهم في تسهيل فتح السيارات.

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وبمواجهتهم عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها بإسلوب " كسر الزجاج والمفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأضافا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم التوصل إلى مالك السيارة، تحرر محضر بحقهم.

وباستكمال التحقيق اعترفا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب كسر الباب وفتحه بتوصيل الأسلاك ببعضها وتم بارشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماهما بالسرقة وحررت المحاضر اللازمه وتوالت النيايه التحقيق.

وجاء ذلك في إطار استمرار جهود المباحث ووزارة الداخلية للحد من ظاهرة تكوين تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والتي انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة والتى اعمل عليها الوزاره بشكل كبير على مستوى المحافظة.