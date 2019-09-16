مصر | بلاغ ضد مسعد أبو فجر لاتهامه ببث معلومات مسيئة ضد قيادات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد مسعد أبو فجر لاتهامه ببث معلومات مسيئة ضد قيادات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، رقم 12242 لسنة 2019 عرائض النائب العام ضد المدعو مسعد سليمان حسن وشهرته مسعد أبو فجر، وذلك لبثه معلومات مسيئة ضد قيادات الدولة، حيث باع نفسه إلى أجهزة المخابرات الدولية "حسب نص البلاغ".

وطالب سالم بتقديم مذكرة للانتربول الدولي، لسرعة القبض على المدعو مسعد أبو فجر، وذلك لما بثه من إشاعات في فترة غاية الحرج للدولة المصرية، وذلك لمساعدة الهارب محمد علي والذي يبث الشائعات ويسيء للدولة المصرية.

وفي وقت سابق، تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد وائل غنيم لتطاولة علي رئيس الجمهورية.

وقال سمير صبري في بلاغه: “وائل غنيم هو تمثال الفشار الذى عبده ثوار يناير، انهار على شاشات الفضائيات، ثم انتهى إلى عميل جوجل الخائن للأرض والعرض والوطن”.

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وتابع صبري: “البعض لا يزال يراه بطلا، والبعض يراه لا يستحق حتى الجنسية المصرية، ثم تحول الى أيقونة واهية وفارغة لثورة أو مؤامرة يناير، كما يحلو للبعض تسميتها”.

وأردف: “ينشر هذا الكائن مقطعين فيديو على صفحته الرسمية عبر موقع “فيسبوك” بتاريخ ١٠٩ ٢٠١٩ يظهر فيهما حليق الرأس، وفي صورة غريبة على غير المعتاد، ويتطاول وباسفاف علي رئيس الدولة المصرية ويوجه العديد من العبارات والألفاظ التي يعف اللسان عن تريدها”.

وأشار إلى أن كلها ألفاظ وعبارات تقع تحت طائلة العقاب بمواد قانون العقوبات، والتي لا يسع المبلغ إلا التقدم لفخامتكم بهذا البلاغ، ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيه، تمهيدا لإحالة المدعو وائل غنيم، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

