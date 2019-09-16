مصر | قصر الأميرة "فوقية" يستقبل رئيس مجلس الدولة الجديد للتعرف على سير العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصر الأميرة "فوقية" يستقبل رئيس مجلس الدولة الجديد للتعرف على سير العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعتبر القصر هو المبنى الأول والتاريخي لمجلس الدولة، فمنذ أن تم الإعلان عن إنشاء المجلس، تبرعت الأميرة فوقية بنت الملك فؤاد الأول، بالقصر ليكون مقرًا للمجلس.
وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المجلس، وتم إعادة افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ديسمبر 2015، وفي أبريل من العام نفسه، تم وضع حجر الأساس لمقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة بمنطقة جنوب القرفل، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وعدد من الوزراء والقضاة ورجال الدولة، وفي أكتوبر من العام الماضي تم افتتاح فرع المجلس بالعباسية.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعين "حسام الدين"، رئيس لمجلس الدولة، الخميس الماضي، حيث أدى المستشار محمد حسام الدين، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وتوجه إلى قصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة بالدقي.
ويستقبل رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حسام الدين، التهاني، بمناسبة تعينه رئيسًا للمجلس خلفا المستشار أحمد أبو العزم، المنتهية ولايته لاكتمال عطائه ١٤ سبتمبر.
كما أعلن المستشار محمد حسام الدين، أمس، أنه لم ولن يستقبل أي هدايا من أي نوع، وأنه سيتلقى التهاني سواء في زيارة لمكتبه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الهاتف.