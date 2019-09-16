مصر | قصر الأميرة "فوقية" يستقبل رئيس مجلس الدولة الجديد للتعرف على سير العمل



ويعتبر القصر هو المبنى الأول والتاريخي لمجلس الدولة، فمنذ أن تم الإعلان عن إنشاء المجلس، تبرعت الأميرة فوقية بنت الملك فؤاد الأول، بالقصر ليكون مقرًا للمجلس.

كما ظل قصر الأميرة فوقية بحديقته، بمنطقة الدقى، الذي يطل على كورنيش النيل، المقر الرئيسى لمجلس الدولة، حتى تم بناء المقر الحالي، على أرض حديقة القصر، ومجاورًا له، وتم افتتاحه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالإضافة لبناء العديد من الأفرع للمجلس بمختلف المحافظات.

وكان يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة 1964 يومًا مجيدًا في حياة الدكتور محمد كامل مرسي وهو اليوم الذي عين فيه أول رئيس لمجلس الدولة في تاريخه.

وجاءت تلك الزيارة، على هامش التقاء الرئيس الجديد بقضاة المجلس؛ لرسم الخطوط العريضة والتعرف على سير العمل والنهج المتبع لتحقيق أعلى درجة من الكفاءة، كما أن تلك الزيارة هي روتين أساسي لمن يتولى مقاليد المجلس، تخليدًا لكونه أول مقر لمجلس الدولة.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المجلس، وتم إعادة افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ديسمبر 2015، وفي أبريل من العام نفسه، تم وضع حجر الأساس لمقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة بمنطقة جنوب القرفل، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وعدد من الوزراء والقضاة ورجال الدولة، وفي أكتوبر من العام الماضي تم افتتاح فرع المجلس بالعباسية.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعين "حسام الدين"، رئيس لمجلس الدولة، الخميس الماضي، حيث أدى المستشار محمد حسام الدين، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وتوجه إلى قصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة بالدقي.

ويستقبل رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حسام الدين، التهاني، بمناسبة تعينه رئيسًا للمجلس خلفا المستشار أحمد أبو العزم، المنتهية ولايته لاكتمال عطائه ١٤ سبتمبر.

كما أعلن المستشار محمد حسام الدين، أمس، أنه لم ولن يستقبل أي هدايا من أي نوع، وأنه سيتلقى التهاني سواء في زيارة لمكتبه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الهاتف.