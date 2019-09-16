مصر | إصابة اثنين بحالة اختناق إثر حريق داخل شقة سكنية بالمرج

تعاين نيابة المرج، شقة سكنية بعد نشوب حريق داخلها وإصابة شخصين بحالات اختناق في أثناء إخماد الحريق.

وتعود البداية عندما تلقت الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أنه ماس كهربائي تسبب في إشعال الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية في إخماده وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات أختناق أثناء محاولتهم إخماد الحريق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتوالت النياية التحقيق.

وفي سياق آخر، عاينت نيابة المرج شقة سكنية بعد نشوب حريق داخلها تابعة لدائرة قسم المرج، ولا يوجد إصابات، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.

وتعود البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق في منطقة المرج وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة علية وإخماده وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران.

ومن ناحية أخرى، استعجلت نيابة المرج التقرير الجنائي بواقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية تابعة لقسم المرج، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتعود البداية عندما تلقت عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وفي سياق مغاير، سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق هائل شب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج دون وقوع إصابات وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي داخل الشقة.

وتعود البداية عندما تلقت كانت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم المرج، وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد إلى باقي الأبنية المجاورة دون وقوع إصابات.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية داخل الشقة وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.