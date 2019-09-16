مصر | "الفتوي والتشريع" تطلق تطبيقا إليكترونيا يشمل أحكامها منذ 1948

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وتم إسناد ذلك إلى المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تم التأكيد علي عملية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية مستمرة، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي، أو النزاعات التي عرضت عليها، وأضافة اخر ما تم التوصل اليه علي التطبيق عقب كل حكم صادر من الجمعية.
وجاء ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم في أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم.
ويبدأ "يعقوب" في تنفيذ تلك الخطوة عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها، وتم أسنناذ تلك المهمة له لترأسة الجمعية العمومية للفتوي والتشريع.
كما تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس، وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.
تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
أيضًا يحق للجمعية العمومية، مراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.