مصر | "سبراى وكتر".. العناية الإلهية تنقذ سائق "توك توك" من الذبح بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سبراى وكتر".. العناية الإلهية تنقذ سائق "توك توك" من الذبح بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعلمت نيابة حلوان، عن الحالة الصحية لسائق توك توك شرع 3 متهمين في ذبحه وسرقته تمهيدا للاستماع إلى أقواله.

كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي، كما استمعت النيابة لأقوال الشاهد عيان على الواقعة ويدعى احمد. س سائق سيارة نقل.

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حيث قال أنه أثناء مروره فى منطقة نائية قبل كمين 15 مايو شاهد المتهمين الثلاثة مكبلين المجنى عليه من يديه وقاما أحدهما برش مادة "سبراى" فى وجهه لعجزه عن الحركة، ثم قاما الآخر بطعنه فى منطقة الرقبة واليد "بكتر" وقاما بالاستيلاء على "التوك توك"، وأضاف الشاهد عيان أنه قاما بمطاردتهم على الفور لحظة مشاهدته للواقعة واصطدم بهم من الخلف مما أدى إلى انقلاب "التوك توك " فأسرعوا هاربين وتاركين المركبة التى سرقوها.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم وحدة مباحث 15 مايو، إشارة من ضباط الكمين المعين لتأمين طريق الأوتوستراد، بسماعهم صوت استغاثة من سائق توك توك يدعى "إسلام محمد صلاح"، 25 سنة، مقيم بمنطقة كفر العلو بحلوان، وأفاد باستدراجه على أيدي 3 أشخاص من حلوان، بحجة توصيلهم لطريق الأوتوستراد، وبعد وصوله لمنطقة نائية قبل كمين 15 مايو، قاما بطعنه وسرقة "التوك توك" ملك له، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء المعاينة تبين سقوط بطاقات هوية المتهمين داخل التوك توك، وتم التعرف عليهم وتبين أنهم يقيمون بمدينتي حلوان والتبين وجار ضبطهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.