شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مدخل مدينة الشروق (2) على طريق «القاهرة-السويس الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، غلق مدخل المدينة رقم (2) الواقع على طريق (القاهرة /السويس) الصحراوى، وذلك نظراً لحاجة العمل بالطريق الداعم وتعارض (الدخول والخروج) مع المدخل المذكور، وفى ضوء أعمال التطوير الجارية بطريق السويس.

وأضاف الغيطى أنه تم التنسيق لتحديد موعد الغلق، وتم الاتفاق وتحديد يوم الثلاثاء 17-٩-٢٠١٩ لغلق المدخل ( دخول/خروج) وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الأعمال، موضحا أن سكان ورواد المدينة القادمين من اتجاه القاهرة يمكنهم الدخول من مدخل رقم (١) وعلى القادمين من اتجاه السويس الدخول من مدخل(٣).

وأهاب رئيس الجهاز بمستخدمى الطريق توخى الحذر وتهدئة السرعة حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.