شكرا لقرائتكم خبر عن 600 شكوى و83 حملة على شواطئ الإسكندرية خلال صيف 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الاثنين، عن جهودها خلال موسم صيف 2019، وكشفت عن تلقيها 600 شكوى من المصطافين عبر الخط المباشر و«الواتس آب» جرى حل 90% منها.

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وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إنه تم تنظيم نحو 83 حملة مكبرة على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 59 شاطئا بالقطاعين«الشرقي والغربي»، لمراقبة سير العمل، مشيرا إلى أن الإدارة لم تستطع القضاء على ظاهرة استغلال المصطافين بنسبة 100% بسبب إصرار مستأجري الشواطئ على تكرارالمخالفة، فضلا عن عدم القضاء مشكلة النظافة بالشواطئ بشكل كامل.

وحول الخطط المستقبلية لموسم الصيف المقبل، أوضح رئيس إدارة السياحة والمصايف عن اتخاذ ١٤ إجراءا جديدة تطبق العام المقبل، أبرزها عمل «صحيفة جنائية» وتحليل مخدرات للعاملين على الشواطئ، وزي موحد مطبوع عليه أرقام الشكاوى، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل طباعة الخدمات المقدمة بالشاطىء على ظهر تذكرة الدخول، وضع لوحة كبيرة بـ«مجانية الحمامات وغرف خلع الملابس»، وزيادة أرقام تليفونات الشكاوى، فضلا عن تطوير مداخل الشواطىء بأشكال جمالية.

وأوضح أنه يجري دراسة إمكانية زيادة عدد الشواطىء المجانية والخدمة لمن يطلبها، وتعديل الأسوار الحاجبة للرؤية، وعقد اجتماعات مع المستأجرين طوال فترة الشتاء لرفع الوعى لديهم، فضلا عن استمرار حملات «إعرف حقك» عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، لافتا إلى بدء استخدام وحدات تسمح بغربلة الرمال ونظافة الشواطىء بشكل أفضل، وتفعيل منظومة الإنقاذ بشكل أفضل، وتوفير ارتكازات أمنية بطول الشواطىء للتدخل الأمنى فور حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى توفير عربة إسعاف جاهزة بالقرب من الشواطىء.