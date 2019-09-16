شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل 4 وزراء.. وغموض حول «اجتماع الساعتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الإثنين، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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فور وصول الوزراء والمحافظ لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عقد المسؤولون الخمسة اجتماعًا مغلقًا استمر نحو الساعتين، رافضين الإدلاء بأي تصريحات صحفية، كما لم يصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة أي بيانات، واكتفت الوزير بالقول إن «الاجتماع سيعود للانعقاد مرة أخرى، وسيليه صدور تصريحات صحفية».

كانت وزيرة الصحة قد واصلت زياراتها لبورسعيد الأسبوع الماضي لمتابعة بدء مكينة منظومة التأمين الصحي، وشددت الوزير على الشركة المنفذة لعملية الميكنة ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ، كما تابعت الوزيرة خلال جولاتها، الأسبوع الماضي العمل في تطوير ورفع كفاءة مستشفى بورفؤاد، والعمل في المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الرمد.

ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل 53% من المستهدف تسجيله من سكان بورسعيد، البالغين حوالي 920 ألف مواطن.