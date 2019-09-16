شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: أزمة الصحافة في ضعف مستوى الصحفيين وليس الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن «منتدى دبي للصحافة أكبر من الجائزة، فالمنتدى له جانب آخر، حيث من الممكن من خلال الأعمال المقدمة أن يعد تقرير عن حالة الصحافة العربية يعطي مؤشر لمكامن القوة ومناطق الضعف».

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وأضاف «رزق»، في كلمته بالملتقى الإعلامي لنادي دبي للصحافة في مقر النقابة: «يمكن أن يكون هناك نوع من توحيد المصطلحات، كما أن هذا الجمع لنجوم الصحافة والإعلام في مصر والإمارات يدل على العلاقات بين الشعبين والتقارب الشديد في المزاج العام والسياسة العامة للدولتين».

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم: «طول الوقت نتحدث عن أن أزمة الصحافة اقتصادية وصناعية مش مهم أنتج المواد الخام المهم أن المحتوى يكون مصري وعربي وليس أجنبي، دايما نلصق أسباب المشكلة بالآخرين، لكن السبب الرئيسي هو ضعف مستوى الصحفيين والصحف من حيث الفن الصحفي والمتعة».

وأشار إلى أنه باعتباره عضو مجلس إدارة جائزة دبي فإن الصحفيين القطريين مرحب بهم للمشاركة في الجائزة، وقال: «لا يوجد خلاف بينا وبين الشعب القطري الخلاف حول ممارسات النظام الحاكم في قطر».