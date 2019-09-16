شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 منشآت طبية خاصة في المنوفية.. والمحافظ يوضح الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق عدد 4 منشآت طبية خاصة بشبين الكوم لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة ومخالفتها للقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة العلاج الطبيعى.

وافق المحافظ على غلق مستشفى المعلمين بشبين الكوم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، والمتضمنة بأنه أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على مستشفى المعلمين تلاحظ تخزين مستلزمات طبية وجراحية بكميات كبيرة داخل غرف العمليات ووجود غرفة تخزين نفايات داخل جناح العمليات، وأن جناح غرفة العمليات غير معزول وغرفة الإفاقة غير كاملة التجهيز.

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كما وافق على غلق جناح العمليات والطوارئ وقسم العلاج الطبيعى بمستشفى عرفة بشبين الكوم لوجود عدد من المخالفات، حيث تلاحظ عدم وجود تجهيزات طبية بالطوارئ ووجود أعمال إنشائية وإجراء تعديلات بالرسم الهندسي دون إخطار العلاج الحر ووجود جهاز أشعة C-ARM غير مرخص وجناح العمليات غير معزول وقسم العلاج الطبيعى غير مرخص.

وعلى صعيد متصل، وافق «عباس» على غلق جناح العمليات وجناح الطوارئ بممستشفى مودة بشبين الكوم نظرا لعدم وجود تجهيزات طوارئ أو استقبال ووجود عدد 4 أسرة عناية مركزة زائدة عن المرخص به ولايجد دفاتر تسجيل للمرضى والافاقة بلا تجهيزات ووجد بلاعة داخل جناح العمليات، وكذا غلق مستشفى الدلتا التخصصي بشبين الكوم نظرا لعدم وجود مدير فنى أو من ينوب عنه أثناء المرور وعدم وجود أطباء بالمستشفى أثناء المرور، وعدم وجود تجهيزات طبية بالطوارئ، وعدم وجود طبيب بالعناية المركزة أثناء المرور وعدم اتباع سياسة مكافحة العدى بالعناية وعدم تجديد ترخيص قسم قسطرة القلب وعدم وجد مؤشر قياس نسبة الإشعاع وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.