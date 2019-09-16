شكرا لقرائتكم خبر عن يعمل ٢٤ ساعة يوميًا..«الصحة» تخصص خطًا ساخنًا لمشروع التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة لشؤون الرعاية والمتابعة، تفعيل الخط الساخن على رقم ١٥٣٤٤ وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال «السبكي» إن الرقم يعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميا، وبجميع أيام الأسبوع، لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل، ويوجد فريق متكامل لحل جميع المشاكل التي تواجه المنتفعين بالمنظومة من أبناء محافظة بورسعيد في المرحلة الأولى لتطبيق المشروع.

الصحة تخصص رقم للخط الساخن لمشروع التأمين الصحي الشامل

وأضاف أنه سيتم إضافة المزيد من الخدمات على الخط الساخن ١٥٣٤٤ خلال الفترات المقبلة لتييسير الحصول على الخدمة الطبية لجميع المنتفعين بالمنظومة وتقديم أفضل خدمة لهم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على ضمان تقديم خدمة طبية مميزه وبأعلى المعايير الطبية العالمية للمواطن المصري.