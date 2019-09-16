شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إطلاق بوابة إلكترونية للصناعة.. والأولوية لمن لهم مستحقات من «دعم الصادرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح ٦ ملايين متر أراضي من خلال البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية، والأولوية للمصدرين المتقدمين والحاصلين على تحفيز للصادرات.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي لاطلاق مبادرة دعم الصادرات بحضور وزيري المالية والصناعة وممثلي الشركات المصدرة، الاثنين، أنه تم توجيه وزيري المالية والصناعة لتشجيع صغار المصنعين، مضيفا: «هذه ليست مبادرات يجري إعلانها، بل بدأنا فعليا في تنفيذ البرنامج لدعم الصناعة والصادرات الصناعية».

وأشار إلى أن الحكومة لديها مجموعة مصغرة للعمل على تسريع الإفراج عن البضائع في الجمارك، خاصة أنه يوجد بالجمارك ٢٣ جهة لتخليص الإجراءات، وبالتالي أي تأخير يكلف الدولة المليارات، ولذلك نستخدم التقنية لتخليص هذه الإجراءات وحل المشكلات قبل نهاية العام الجاري ٢٠١٩.

كما أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق بوابة إلكترونية للصناعة وإتاحة 6 مليون متر على خريطة الأراضي الصناعية وستكون هناك أولوية للحصول عليها لمن لهم مستحقات من برنامج دعم الصادرات، مؤكدًا أن الدولة رصدت 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات مقابل 4 مليارات جنيه سابقا وتوافقنا مع رجال الصناعة على أن يتم مراجعة وتقييم البرنامج سنويا، موضحًا أن الحكومة تعمل على تسوية مشاكل كبيرة وكانت تؤثر على انطلاقة الدولة ومنها تسوية مستحقات المعاشات والتزام الدولة بسداد مستحقاتهم ونعمل أيضا على فض التشابكات المالية.

وأضاف: نحن نحاول أن نضع حلول للمشاكل التي كانت تكبل تقدم الدولة المصرية ومنها تصنيع المنتج المحلي ونركز على التغلب على المشاكل التي تواجه المشاكل التي تواجه التصنيع المحلي والصادرات، مشيرًا إلى أنه هناك برنامج لدعم الصادرات المصرية ونتيجة لظروف الدولة بعد ٢٠١١ توقف البرنامج في آخر ٣ سنوات وتراكمت على الدولة مستحقات للمصدرين وكانت مشكلة تثار بشكل دائم.

وأوضح أن هذا البرنامج الخاص بدعم الصادرات يجري تطويره ونحن نطلق برنامج جديد يشمل دعم ومساندة للدولة في مجالات مختلفة ومنها دعم الشحن، ودعم التسويق.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على تشجيع التصنيع المحلي بأن من يأخذ مستحقات ويعيد ضخها للتوسعات سيكون لها أولوية السداد وبالفعل تلقينا عدد من الطلبات ووقعنا مع 3 شركات ستقوم بضخ مستحقاتها في مشروعات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن من له مستحقات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ سيتم صرف ١٠٪ منها، وأي مبالغ صغيرة سيتم تخليصها وإذا كانت هناك مستحقات مالية عقارية جمركية سيتم تخليصها، مضيفًا أن الحكومة جادة في حل المشكلات من عشرات السنين ومنها المستحقات المالية وبالتالي تم تخليص تراكمات الكهرباء والبترول والآن المستحقات الجمركية والضريبية.

وتابع أن المنظومة الجديدة للمعارض والشحن بدأت منذ أول يوليو ومخصصاتها جاهزة.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، إنه لأول مرة يتناول رئيس الوزراء ملف سداد المستحقات للمصدرين وسنركز في المعار الدولية وتحديث الصناعة الذي سيدعم ويكور مدخلات الانتاج اعتمادا على تصنيع الكثير من المكونات لرفع القيمة المضافة التي تهتم بها الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن برنامج تحديث الصناعة سيكون عليه عبء كبير الفترة المقبلة وسنركز على الانطلاق خاصة إن البرنامج سيراجع في منتصف كل عام ما تم إنجازه.

وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجالس التصديرية للصناعات الطبية، إن المصدرين يفكرون في تنظيم معار خارجية، ونركز على أفريقيا، كما أن صغار المصدرين يحتاجون إلى التحفيز بنسية ١٠٠%.

وقال حسن مبروك، نائب رئيس مجموعة شركات يونيفرسال، إن كلمة مقاصة كانت محرمة وبالتالي الآن يتم اتخاذ خطوات هامة للمصنعين.