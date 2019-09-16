شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: اتجاه لتحويل الجامعات إلى مؤسسات ذكية خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح الإثنين، في فعاليات منتدى الابتكار التقنى فى التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٢٠١٩، والمنعقد حاليا فى سلطنة عمان خلال الفترة من ١٥-١٧ سبتمبر الجارى.

وخلال مشاركته فى جلسة حوارية بعنوان (قيادة الابتكار والتعليم العالى) استعرض الوزير رؤية وزارة التعليم العالى في مصر تجاه تحول الجامعات المصرية إلى مؤسسات ذكية خلال عامين، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تطوير البنية المعلوماتية الحالية بالجامعات وهو ما يتحقق حاليا من خلال تحديث مراكز بيانات الجامعات، وإنشاء مراكز اختبارات، ورفع سرعة الانترنت، وتوصيل كل كليات ومؤسسات الجامعات بخطوط ألياف ضوئية.

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وأكد عبدالغفار على أهمية الجامعات الذكية التي تجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية من خلال توفير بيئة تعليمية غنية تمكن من مشاركة الطلبة والتواصل فيما بينهم ومع أعضاء هيئة التدريس، مما يساهم فى تشجيع الطلاب على استخدام المعرفة من أجل الابتكار وليس تلقيها فقط.

وفى كلمته أشار الوزير إلى بدء تشغيل تطبيق "ادرس فى مصر" على الهاتف الذكي، والذى يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى دعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي التى يمكن الالتحاق بها، ويأتى ذلك فى إطار استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات فى إيجاد وسائل مبتكرة لجذب الوافدين للدراسة فى مصر.

وفى ختام كلمته، أعلن عبدالغفار عن الخطة القومية للذكاء الاصطناعي فى مصر والتى تهدف إلى تطوير واستخدام التقنيات الذكية فى قطاعات التعليم بصفة خاصة، وقطاعات الدولة بصفة عامة، وذلك فى إطار الثورة الصناعية الرابعة.

شارك فى فعاليات الجلسة وزيرة التعليم العالي بسلطنة عمان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام بمورتانيا، ووزير التعليم العالى بالمغرب، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.