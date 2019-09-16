شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يحيل 3 رؤساء وحدات قروية للتحقيق: «قصّروا في العمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الإثنين، رؤساء الوحدات المحلية لقرى «الطليحات» بمركز جهينة، و«شندويل» بمركز المراغة، و«جزيرة شندويل» بمركز سوهاج للتحقيق، لتقصيرهم في العمل، بسبب سوء مستوى النظافة، وحالة الطرق العامة بالقرى التابعة لهم، وتدني مستوى الإنارة بالشوارع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة للمحافظ بالمراكز الثلاثة، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وذكر الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى وتواجد الأطقم الطبية، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على المرضى والحالات الداخلية المحجوزة بالمستشفى، وكذا توافر المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن المحافظ التقى بسيدة مسنة بقسم استقبال الطوارئ في حالة صحية حرجة، موجهاً بنقلها إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وتم نقل الحالة.

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وأوضح التوني أن المحافظ تفقد مدخلى قريتى جهينة الشرقية، والطليحات، ومدخل مدينة جهينة، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة جهينة، موجها برفع الإشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، كما وجه بتحرير محضر إشغال طريق لأحد المواطنين بشارع «حسام الدين»، لقيامه بإقامة سرادق بالشارع، ما أدى إلى غلقه، وإعاقة حركة المرور أمام المواطنين.

وأضاف التونى أن المحافظ تفقد قرية شندويل بمركز المراغة، وقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، وتم رصد سوء مستوى النظافة، وتراكم القمامة بقرية الشيخ يوسف التابعة لمجلس قروي شندويل، وكذلك عدم وجود إنارة بالطريق الغربي بنجع مهران التابع لقرية جزيرة شندويل.

ووجه محافظ سوهاج، رئيسة حي غرب مدينة سوهاج بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة البيئة لرفع الإشغالات وتراكمات القمامة من شوارع الحى، وتفقد شوارع ترعة نجع حمادي، وسيالة أولاد نصير، والجرجاوية، والمحطة، ومحيط إدارة المرور، ومنطقتي الشهيد والعروبة، وميدان العارف، موجها إدارة مرور سوهاج برفع السيارات المخالفة، والتي تعوق حركة المرور.

كما وجه المحافظ، بإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بنفق العروبة، ورفع مستوى النظافة بشارع سيالة أولاد نصير حتى ميدان الشهيد، وكذا رفع الإشغالات بميدان العارف، ومدخل النفق في اتجاه ميدان الثقافة.