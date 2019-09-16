شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسواني»: لابد من التنسيق بين المؤسسات الصحفية العربية لمواجهة تحديات المهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفى عبدالحكيم الأسواني، مدير تحرير المصري اليوم، عمق العلاقات بين مصر والإمارات، مؤكداً أن نقابة الصحفيين تمتلك أكبر مركز تدريب في الوطن العربي بتمويل من حاكم الشارقة.

ودعا خلال لقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم، لضرورة التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات العربية العاملة في مجال الصحافة لمواجهة التحديات والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربي وتطوير قدرات المهنة.