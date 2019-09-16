شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الخليج الإماراتية: الإعلام الإماراتي بني على كفاءات الإعلام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رائد برقاوي رئيس تحرير جريدة الخليج، إنه للأسف جزء كبير من الصحفيين الشباب متعجلون ويحرقون مراحل كبيرة للوصول ويبتعدون عن تفاصيل المهنة، وقيادات الإعلام لا تسعى لتدريبهم.

ونوه خلال لقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم، بأنه عندما قرر الشيخ محمد بن راشد، إطلاق جائزة الصحافة العربية كان هدفه تكريم هذه المهنة، كما أن مدينة دبي للإعلام استقطبت كفاءات كبيرة من الإعلام العربي والأجنبي، وخلص إلى أن دبي حاولت أن تخلق بيئة جاذبة للأفكار، لتصبح الكرة في ملعب الجميع، على حد تعبيره، مشدداً على أن الإعلام الإماراتي بني على كفاءات الإعلام المصري.