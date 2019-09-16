شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نادي دبي»: لا تدخل لأي أجندات في «الصحافة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، إن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أسس جائزة دبي للصحافة العربية لتكون مستقلة، مؤكدة أنه «لا تدخل لأي أجندات في جائزة الصحافة العربية، وهي لها هيئة مستقلة تمامًا».

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وأضافت «غانم» في لقاء عقده النادي داخل نقابة الصحفيين، الإثنين، أنه «علينا أن نتفق أن أمامنا تحد كبير يهددنا إذا لم نساعد على نهضة الإعلام العربي»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يكون هناك خطاب عربي قوي، وأن يتم نقل صورة صحيحة».

وتابعت: «اليوم لدينا الفرصة أن نخلق نموذجا لأننا في منطقة مضطربة سياسيًا، وواجبنا أن نغير هذه الصورة وألا نحارب أنفسنا».

كان وفد نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، قد عقد لقاءً إعلاميًا، ظهر الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة، ومدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وعدد من رؤساء تحرير صحف خاصة وحزبية مصرية.