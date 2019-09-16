شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الاثنين، ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بحضور مدير مكتب المنظمة في القاهرة، والسفير ياسر حسن، مستشار مدير عام المنظمة.

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واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها المنظمة على مدار المائة عام الماضية، في دعم قضايا العمل والعمال في كافة دول العالم، مشيراً إلى حرصه على المشاركة في أبريل الماضى في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المنظمة، حيث ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديراً للجهود التي تقوم بها المنظمة حول العالم، وعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة العمل الدولية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى استعرض خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية فيما يخص ملف العمال، حيث قرر الرئيس السيسى هذا العام رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يمثله ذلك من مراعاة للبعد الاجتماعى وتحسين أحوال معيشة العمال، كما توصلت الحكومة لتسويات فيما يخص ملف المعاشات وما ارتبط بها من تشابكات مالية، بما بحفظ حقوق العمال، ويضمن استدامة التمويل، هذا بالإضافة إلى تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم. كما أشار رئيس الوزراء إلى التعديلات الأخيرة في قانون النقابات العمالية.

من جانبها، رحبت نائب مدير عام منظمة العمل الدولية بما تبنته مصر من إصلاحات في ملف العمال، سواء ما يتعلق بالبعد الاجتماعى أو التعديلات التشريعية، كما جددت التزام المنظمة بالعمل مع مصر في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مصر والمنظمة، وتقديم كل أشكال الدعم الفنى الممكن لمصر في هذا الملف.