شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والبيئة يناقشان إطلاق مبادرة «فصل المخلفات من المنبع بالمدارس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة إطلاق مبادرة «نشر الوعي لدى الطلاب بأهمية نظافة المدارس والفصل من المنبع وإعادة تدوير المخلفات»، وذلك بدءً من العام الدراسي الجاري 2019/2020 في جميع مدارس الجمهورية، ويأتى هذا في إطار تنفيذ البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسى والمشاركة المجتمعية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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استعرض الوزيران، خلال الاجتماع، رؤية وأهداف المبادرة لإثراء ثقافة الحفاظ على البيئة في المدارس المصرية، حيث ناقشا خطة إطلاق المبادرة في مدارس الجمهورية، والتي تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتشمل عدة محاور منها نشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع بالمدارس وذلك في الحاويات المخصصة لكل نوع من أنواع المخلفات والتوعيه بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ذلك بالإضافة إلى إطلاق مسابقات توعوية لاختيار أفضل رسم فني لإعادة تدوير المخلفات وأخرى لأكثر مدرسة تقوم بفصل المخلفات.

كما تناول الوزيران إطلاق حملة في آخر يوم خميس من كل شهر تستهدف إشراك الطلاب في نظافة مدارسهم وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزيران على عقد ورشة عمل تعريفية، خلال هذا الأسبوع، بوزارة البيئة لموجهي التربية الفنية ومسؤولي التربية البيئية والسكانية والتى سيديرها مسؤولى وزارة البيئة حول التعريف بالمبادرة وأهدافها وآليات تنفيذها من خلال التوعية بأهمية نظافة المدرسة، وتعزيز دور الطالب في المشاركة بالحفاظ على البيئة، ومدى تأثيرها الإيجابي على سلوك الطالب داخل وخارج المدرسة.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يجتمع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة متمثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، لغرس مفاهيم وأخلاقيات وقيم الحفاظ على البيئة. حضر الاجتماع قيادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة ووكالة التعاون الدولي الألماني (giz).