شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «دبي للصحافة» يعقد لقاءً موسعًا مع قيادات المهنة داخل «النقابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، ومدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وعدد من رؤساء تحرير صحف خاصة وحزبية.

واستهل ضياء رشوان نقيب الصحفيين حديثه، قائلا «يسعدنا أن نستقبل وفدا من أشقائنا الإماراتيين وخاصة دبي، برئاسة مني غانم رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام بصحبة وفد من الزملاء الأعزاء».

وتابع «رشوان»: «أتحدث عن جائزة الصحافة العربية وعدد كبير من الصحفيين المصريين شاركوا بها بموضوعات أو تحكيم منذ إنشائها منذ 20 عاما».