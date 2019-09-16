شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بعد حلف النائب العام اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أداء المستشار حمادة الصاوى، النائب العام الجديد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فأنه من المقرر إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى خلال ساعات وفقا لقانون السلطة القضائية.

ويتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى واللجنة السباعية لهيئة القضاء العالى برئاسة المستشار عبد الله أمين عصر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، ويضم فى عضويته كل من المستشار طه سيد قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عاطف عبد السميع فرج النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد السيد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد أداء حلف اليمين، لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق فى أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل، لتمكين المواطنين من حقوقهم، وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون".

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.