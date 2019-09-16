شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى: المركز الصحى ببورسعيد يخدم 10 آلاف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن المراكز الصحية فى محافظة بورسعيد المدرجة بالمنظومة تستهدف توفير الخدمة الصحية لـ 10 آلاف أسرة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن المراكز تستقبل المواطنين من 8 صباحا وحتى 8 مساء وتقدم جميع الخدمات مجانا بالإضافة إلى أن التسجيل يكون مجانا طول الوقت وتابعت : لايوجد خدمة إلا بعد التسجيل مضيفة أن الطوارئ تؤدى للمواطنين طوال الوقت فى المستشفيات .

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المنظومة الجديدة تكافية وتتحمل الاشتراكات عن غير القادرين.