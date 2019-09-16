شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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