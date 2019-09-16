"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، عن تقدم قيس سعيد ونبيل القروى فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بعد فرز 49 % من الأصوات، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".
وكانت المؤشرات الأولية غير الرسمية، للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى تونس، قد كشفت نجاح المرشح المستقل قيس سعيد، وأيضا المرشح المسجون ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، إلى مرحلة الإعادة المقرر لها 13 أكتوبر المقبل.
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