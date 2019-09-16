شكرا لقرائتكم خبر عن "بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن شركة بوردو فارما، واحدة من أكبر شركات الأدوية فى قلب أزمة المواد الأفيونية فى الولايات المتحدة بسبب عقارها "Oxycontain"، قد تقدمت بدعوى إفلاس مساء أمس الأحد، وهى خطوة ضمن محاولات الشركة لحماية نفسها وملاكها من أكثر من 2600 دعوى قضائية فيدرالية وفى الولايات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تواجه بنود الدعوى، التى تشمل حلا مقترحا لمعظم القضايا، تحديا قويا من قبل مجموعة من 26 ولاية رفضت التسوية مع الشركة وتعتزم ملاحقة ملاكها، عائلة ساكلر، التى تعد واحدة من أغنى العائلات فى الولايات المتحدة. ويمكن أن تحدث المواجهة مبكرا فى محكمة الإفلاس فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

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وأوضحت نيويورك تايمز، أن إعادة هيكلة الشركة من خلال الإفلاس كان فى قلب اتفاق تسوية مبدئى، تم التوصل إليه الأسبوع الماضى بين الشركة وآلاف المدن والمقاطعات، التى قاضتها فى المحكمة الفيدرالية لدورها فى أزمة إدمان المواد الأفيونية. وقبلت 24 ولاية أمريكية بالاتفاق. وصوت مجلس مديرى الشركة يوم الأحد بالموافقة على التسوية من حيث المبدأ.

ووفقا لتفاصيل التسوية التى تم الكشف عن بعض بنودها فى الأسابيع الأخيرة، ستتخلى عائلة ساكلر عن ملكية الشركة، ويدفع 3 مليارات دولار نقدا للمدعين على مدار سبع سنوات. وسيبيعون أيضا شركتهم للأدوية فى بريطانيا "موندى فارما". ويمكن أن تضيف عائدات هذا البيع مساهمات نقدية كبيرة إلى وعاء التسوية، بحسب بيان صادر من الشركة صدر أمس الأحد.