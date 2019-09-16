الصحة: 15344 خط ساخن جديد لمشروع التأمين الصحى الشامل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، تفعيل الخط الساخن على رقم 15344 وتخصيصة لمنظومة التأمين الصحى الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، فى إطار اجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.



وأكد السبكى فى بيان اليوم، أن الرقم يعمل الرقم على مدار 24 ساعة يوميا وطوال أيام الأسبوع لتلقى أى استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحى الشامل، ويوجد فريق متكامل لحل جميع المشاكل التى تواجه المنتفعين بالمنظومة من أبناء محافظة بورسعيد فى المرحلة الأولى لتطبيق المشروع.

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وأضاف السبكى أنه سيتم إضافة المزيد من الخدمات على الخط الساخن 15344 خلال الفترات القادمة لتييسير الحصول على الخدمة الطبية لجميع المنتفعين بالمنظومة وتقديم افضل خدمة لهم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التى شددت على ضمان تقديم خدمة طبية مميزة بأعلى المعايير الطبية العالمية للمواطن المصرى.