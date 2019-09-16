شكرا لقرائتكم خبر عن طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، غموض واقعة العثور على أسرة متوفية داخل منزلهم بعد نشوب حريق داخلها بقرية الرياينة التابعة لمدينة أرمنت، وتبين أنه اشترك فى قتلهما طليق الابنة برفقة 3 آخرين، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين.

Advertisements

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من رجال مركز شرطة أرمنت، يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية الرياينة تقيم فيه أسرة تضم كل من "ن.س.ا" 65 سنة، وابنتها "ز.ع.ا" 28 سنة، وابنتها "آية.أ.ا" 8 شهور، والذين لقوا مصرعهم فى الحادث وتم وضعهم فى مشرحة مستشفى أرمنت التخصصى، وأصيب بالحادث طفلتان آخرتين للأم المتوفية وهما كل من "إيمان.أ.ا" 8 شهور، و"ريتاج" 4 سنوات ابنة القاتل بحروق بنسبة 75% و80% من الجسد نتيجة الحريق بالمنزل، وتم وضعها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أرمنت.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض علي "أ.م" يعمل سباك طليق الأم المتوفية مع والدتها وطفلتيها بالحادث، حيث اشترك مع 3 آخرين وهم كل من "ا.ا" و"م.ن" و"و.أ" لارتكاب جريمة قتل طليقته وأمها للحصول على إيصالات أمانة كانت معها نظير إعادة متعلقات منزل الزوجية، حيث إنه اعترف أنه قرر قتلها ووالدتها للحصول على إيصالات الأمانة التى لم يستطيع سدادها وهددته بتقديمها للنيابة وحبسه، واشترك مع المتهمين الثلاثة فى الدخول للمنزل ليلاً وسدد لزوجته ووالدتها خلال نومهما وبحث فى كافة أرجاء المنزل دون أن يجد إيصالات الأمانة ومبلغ مالى كان يظن أنه بالمنزل بعد بيعهما قطعة أرض يملكونها بالقرية مؤخراً، ولكنه لم يجد سوى مشغولات المتوفيين الذهبية وسرقها، وقرر إضرام النيران في المنزل لعدم ترك بصمات خلفه وسكب مادة مشتعلة بالمنزل بأكمله وفر هارباً، فتم تحرير محضر ملحق للمحضر الأصلى وأحيل المتهمين للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.