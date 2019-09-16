شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عدد الصادر اليوم الاثنين، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى حمل رقم 562 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعى المصرى.

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وشمل قرار وزارة الزراعة، أن تتولى الجهة المختصة "المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى" تطبيق مواد هذا القرار وما يتبعه من تعديلات فى الإطار القانونى الآتى، قانون الزراعة المصرى وتعديلاته، القرار الوزارى الحالى المنظم لأعمال الحجر الزراعى ، قرارات لجان الحجر الزراعى ،سواء كانت مذكرات وبرتوكولات التفاهم الثنائية او متعددة الأطراف، وشروط ومتطلبات المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما تتولى القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعى، القرارات التى تتصل بمنظومة العمل والمهام بالحجر الزراعى التى تصدر من وزير الزراعة وبتوصية من أعمال الحجر الزراعى، ويمثل الحجر الزراعى المصرى، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام الجهات الداخلية والخارجية، فى جميع الشئون الخاصة بالإجراءات الحجرية وغيرها المتعلقة بجميع المواد الخاضعة للحجر الزراعى سواء الصادرة أو الواردة، وللحجر الزراعى الاستعانة بأى جهة متعددة لإجراء التحليل المعملية المكملة، وتحت إشرافة الكامل، وطبقا لبرتوكولات التعاون المحددة.