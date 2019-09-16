شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تجربة جامعة الطفل متميزة وتفتح الآفاق لاكتشاف العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت جامعة القاهرة الدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، واستمرت فعاليات البرنامج على مدار أسبوعين، استضافت خلالهم الجامعة نحو 400 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية والتى يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة، وعلم المصريات وموضوعات أخرى تصقل من ثقافتهم وتنمى روح الوطنية والانتماء لديهم.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بفكرة برنامج جامعة الطفل؛ ووصفها بأنها تجربة متميزة تفتح الآفاق والمسارات أمام الأطفال لاكتشاف العالم، ووجه الشكر لأولياء الأمور على حرصهم و تشجيعهم للأطفال للاشتراك فى البرنامج.

Advertisements

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن انفتاح الشباب على العالم من خلال العالم الافتراضى، هى مشكلة كبيرة، لأن العالم الافتراضي لا يقدم الحقيقة وهو عالم مضلل للإدراك والتصورات، مؤكدًا على أهمية رؤية الأطفال للعالم على حقيقته، حتى يستطيعوا تكوين تصورات ومفاهيم منضبطة عن هذا العالم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمة ألقاها أمام أولياء أمور الأطفال المشتركين ببرنامج جامعة الطفل، على أهمية اللعب والأنشطة التربوية في تكوين شخصية الأطفال، موضحًا أنه من خلال الأنشطة واللعب يستطيع الأطفال تعلم تكوين الصداقات والعلاقات والمنافسة.