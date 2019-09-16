أخبار مصر

السفير المصرى ونائب وزير الخارجية الكويتى يبحثان أوجه العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى ونائب وزير الخارجية الكويتى يبحثان أوجه العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، اليوم الإثنين، ونائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

كما بحث القونى والجارالله- خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية- تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد التقى نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، فى أعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الى الكويت مطلع شهر سبتمبر الجاري.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصرى ونائب وزير الخارجية الكويتى يبحثان أوجه العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا