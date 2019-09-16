عزة فاروق رئيسًا للإذاعات الخارجية بـ"الوطنية للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: تولت المهندسة عزة فاروق، تسيير العمل رئيسا للإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام. ومن جانبها أصدرت ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة قرارا لتتولى عزة فاروق، تسيير العمل في رئاسة الإدارة المهمة والحيوية داخل المبنى والمسئولة عن توفير كل سيارات البث وكاميرات التصوير وكل المعدات التي يحتاجها التصوير الخارجي في المناسبات والاحتفالات الرسمية وغير الرسمية وبعض البرامج أيضا.

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