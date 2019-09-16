مصر وإيطاليا توقعان خطاب تفاهم لدعم التعاون في التجارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقعت مصر وإيطاليا خطاب تفاهم مشترك في مجالات التعاون والتدريب وبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، وقع عن الجانب المصري الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعن الجانب الإيطالي انتونولا تشارميلا رئيس القطاع الدولي للبرلمان مقاطعة كامبانيا.

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وقال وزير التموين، في بيان اليوم، إن مؤتمر التجارة الأول "القاهرة - نابولي" في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية، ما تشهد عليه اللقاءات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيطالي، واللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزارء الإيطالي على هامش قمة دول الـ١٠ باليابان الشهر الماضي.

وشدد الوزير على عمق العلاقات مع الجانب الإيطالي والتي تتمثل في استثمارات وتعاون مع إيطاليا على جميع المستويات.​